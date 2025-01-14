Katar Dışişleri: Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına En Yakın Noktadayız

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını ifade etti. Ensari, bu gelişmeyi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ateşkes Müzakerelerinde Son Durum

El-Ensari, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese yönelik müzakerelerin halen Doha'da sürdüğünü belirtirken, anlaşma taslağının hem Hamas hem de İsrail tarafına iletildiğini duyurdu. Taraflar arasındaki birtakım sorunların aşılması noktasında olumlu bir atmosferin hâkim olduğunu vurgulayan Ensari, anlaşma sağlanmasına dair umutlarının arttığını kaydetti.

Yürürlüğe Girecek Ateşkes

Ensari, anlaşmanın duyurusunun çok kısa bir süre içinde yapılacağını dile getirerek, "Gazze'de ateşkes, anlaşmaya varıldıktan hemen sonra yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı. Müzakerelerin şu anda Katar'da devam ettiğinin altını çizen Ensari, Mısır ve ABD'nin desteğiyle taraflar arasında anlaşmazlık noktalarının giderilmesini umut ettiklerini aktardı.

Olumlu Gelişmeler ve İyimserlik

El-Ensari, mevcut görüşmelerin verimli ve olumlu bir şekilde ilerlediğini belirterek, taraflardan anlaşmayı imzalamaları için teşvik edici olmaya devam ettiklerini açıkladı. Anlaşmanın son ayrıntıları üzerinde çalışıldığını ve şu an için daha fazla detay vermenin mümkün olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz Sürecin Değerlendirilmesi

Ensari, anlaşmanın bu akşam duyurulabileceği ihtimali hakkında ise "Doha'da toplantılar devam ediyor, bu nedenle tam bir zaman vermek zor ancak anlaşmaya en yakın noktadayız ve özellikle umutluyuz." şeklinde konuştu. Görüşmelerde, çoğunlukla anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detayların masaya yatırıldığına dikkat çekti.