Katar Emiri, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim, Hamas yetkilileri ve ABD heyetiyle Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 21:01
Katar Emiri, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Katar Emiri Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Hamas yetkilileri ve ABD heyeti ile Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ele aldı. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim, başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda Gazze Şeridi'ndeki müzakereler için gelen Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetini kabul etti.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde uzun vadeli bir ateşkes sağlanmasını amaçlayan müzakerelerdeki son gelişmeler değerlendirildi. Şeyh Temim, Katar Devleti'nin Filistin davasının adaletine ve halkının meşru haklarına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı. Ayrıca, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulması konusundaki desteklerini yineledi.

ABD Heyeti ile Görüşme

Ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff'u kabul etti. Lusail Sarayı'ndaki bu görüşmede, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ile ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ele alındı.

Başkan Biden ile Telefon Görüşmesi

Öte yandan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve ortak ilgi alanlarında konular değerlendirildi. Gazze Şeridi ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler, savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabaları ve bölgesel ile uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı.

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