Katar Emiri: İsrail'in Doha Saldırısı 'Savaş Suçu', Somut Adımlar Gerek

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail hükümetinin kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Konuşmasını, İsrail’in Doha’da Hamas üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesinde yaptı.

Doha saldırısı ve hedef gösterme

Emir Temim, konuşmasında "İsrail’in (Doha'daki) saldırısı savaş suçu niteliğinde ve Arap dünyasını hedef alıyor" ifadelerini kullandı. Başkent Doha'nın, Hamas liderlerine yönelik bir saldırıya maruz kaldığını hatırlatan Temim, saldırı sırasında Hamas heyetinin Katar ve Mısır'dan aldığı ABD teklifini değerlendirdiğini belirtti.

Temim, İsrail yönetimini müzakereleri bilinçli şekilde sabote etmekle suçlayarak, "İsrail, Hamas'ın siyasi liderliğini öldürmek istiyorsa, neden onunla müzakere ediyor? Müzakereleri engellemek istiyor" değerlendirmesini yaptı.

Gazze ve bölgeye etkileri

Emir Temim, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının "soykırıma dönüştüğünü" ve Gazze’ye yönelik saldırıların bir "imha savaşı" haline geldiğini söyledi. Ayrıca, Gazze’deki insani felaketi "soykırım savaşına dönüşen saldırılar" olarak niteledi ve "İsrail, Gazze’yi yaşanmaz hale getirip halkını zorla göç ettirmek istiyor" dedi.

Temim, İsrail hükümetini ırkçı ve aşırı sağcı politikalarla "terör estirmekle" suçlayarak, "Katar’ın başkentinde gerçekleşen bu saldırı sadece ülkemizi değil, tüm bölgenin güvenliğini hedef almıştır" ifadesini kullandı ve "Biz, egemenliğimizi savunmak için gerekli olan her adımı atacağız" çağrısında bulundu.

Netanyahu ve bölgesel nüfuz iddiaları

Emir, İsrail’in "Arap dünyasında nüfuz kurma" hedefini tehlikeli bir hayal olarak nitelendirerek, "(İsrail Başbakanı) Netanyahu, bölgenin İsrail'in nüfuz alanı haline gelmesini hayal ediyor ancak bu büyük bir yanılsama" dedi. Ayrıca Arap Barış Girişimi'ne değinerek, "Eğer İsrail bu girişimi kabul etmiş olsaydı, bölge sayısız trajediden kurtulmuş olacaktı" görüşünü paylaştı.

Katar'ın arabuluculuk rolü ve zirve

Temim, Katar’ın arabuluculuk rolüne dikkat çekerek Doha’nın geçmişte Hamas ve İsrail heyetlerini ağırlayarak esirlerin serbest bırakılmasını sağladığını hatırlattı. Doha'daki saldırıyı "saldırgan, hain ve korkakça" olarak nitelendiren Emir, "Başkentimizde, Hamas liderlerinin aileleriyle birlikte bulunduğu sivil bir konut açıkça hedef alındı" dedi.

Zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenlendi. Toplantı, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar ve bölgeye yayılan saldırılar bağlamında İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olarak toplandı.

Saldırıda can kaybı ve Netanyahu'nun açıklamaları

İsrail ordusunun 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmişti. Ölenler arasında Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve 1 Katar polisi bulunuyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." sözleriyle yeni saldırı tehdidinde bulundu.

Emir Temim, konuşmasını "Bu savaş artık sadece Gazze’ye karşı değil, tüm Arap dünyasına karşı yürütülüyor. İsrail’in saldırganlığı karşısında birlik içinde hareket etmeliyiz" çağrısıyla sonlandırdı ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere işaret ederek, İsrail’in bölme girişimlerinin asla başarıya ulaşmayacağını belirtti.