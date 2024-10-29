Katar Emiri'nden Anayasa Değişikliği İçin Referandum Çağrısı

Katar Emiri'nin Çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumuna katılım çağrısında bulundu.

18 Yaş Üstü Vatandaşlara Davet

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan bilgilere göre, Emiri 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşları, bu önemli oylamaya katılmaları için teşvik etti.

Referandum Sonuçları ve Komite Kuruluşu

Yapılan açıklamada, 5 Kasım referandum sonuçlarının, sandıkların kapanmasından 24 saat sonra duyurulacağı kaydedildi. Ülkede bu süreç için özel bir komite oluşturulduğu bildirildi.

Şura Meclisi'nden Geçen Tasarı

Referandumda oylamaya sunulacak anayasa değişikliği tasarısı, önceki gün Şura Meclisi'nden onaylandı ve hemen ardından Emir Şeyh Temim'e sunuldu.

Değişikliklerin Amaçları

Şeyh Temim, daha önce yapmış olduğu bir açıklamada, anayasada gerçekleştirilecek değişikliklerin iki temel amacının olduğunu vurguladı. Bunlar; "Bir yandan halkın birliğini, diğer yandan da vatandaşların hak ve yükümlülüklerde eşit olmasını sağlamak" olarak açıklandı. Emiri, hukuk ve yasalar karşısında eşitliğin, modern bir devletin temel ilkelerinden biri olduğunu belirtti.