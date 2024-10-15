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Katar Emiri'nden İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Gazze saldırılarını Lübnan ve Batı Şeria'ya yayma planlarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:30
Katar Emiri'nden İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Katar Emiri'nden İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Gazze saldırılarını bilinçli bir şekilde Batı Şeria ve Lübnan'a genişlettiğini ifade etti.

Uluslararası Toplumun Tehlikesizliği

Başkent Doha'da düzenlenen Katar Şura Konseyi açılışında konuşan Şeyh Temim, geçen yıl İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki "barbarca" saldırılarını hatırlatarak, uluslararası toplumun bu duruma yeterince tepki veremediğine dikkat çekti.

İsrail'in Saldırganlığına Dikkat Çekildi

Şeyh Temim, "Her geçen gün alanı genişleyen İsrail saldırganlığının tehlikeli bir şekilde tırmanması ve bunun komşu ülkeler ve bölge üzerinde doğuracağı sonuçlar konusunda uyarmıştık," dedi ve sıkı yargı altında olan bölgeyi vurguladı.

Somut Adımlar ve Direniş

Lübnan'a yönelik saldırıların sona ermesi gerektiğini belirten Şeyh Temim, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin durdurulmasının en etkili yol olduğu görüşünde ısrarcı oldu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanması için çağrıda bulundu.

Filistin’in Meşru Hakları ve İki Devletli Çözüm

Katar Emiri, İsrail'in yarattığı yıkıma rağmen Filistin halkının direnişini sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Tel Aviv'in, nihayetinde uluslararası toplumun desteklediği iki devletli çözüm için geç kalmış kararlarla hareket etmek zorunda kalacağını söyledi.

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