Katar Emiri Şeyh Al Sani, Suriye'de Resmi Temaslarda Bulunuyor

Katar Emiri Şeyh Al Sani'nin Suriye Ziyareti

Katar Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin başkenti Şam'da resmi temaslarda bulunuyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Karşılama Töreni

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre, Emir Al Sani ve heyeti, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından karşılandı. Şara'ya, geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir, Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve diğer birçok üst düzey yetkili eşlik etti.

Ortak Basın Toplantısı

Katar heyeti, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, ikili ilişkilerin ileriye taşınması ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi konusunda kararlılıklarını ifade ettiler. Şeybani, “Katar, her zaman Suriye'nin müttefiki olmuştur,” dedi.

Önemli Değerlendirmeler

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Suriye'deki geçiş sürecine ilişkin alınan önemli kararları takdir ettiklerini belirtti. El-Halifi, “Suriye halkı meşru haklarını talep etme konusunda harika bir ders verdi,” şeklinde konuştu.

Bu ziyaret, Katar ve Suriye arasındaki iş birliğini artırmak için yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor ve tarafların stratejik ilişkilerinin derinleşmesine katkıda bulunabilir.