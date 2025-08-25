DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,13%
ALTIN
4.443,84 -0,28%
BITCOIN
4.612.974,02 0,11%

Katar Emiri Temim ve Macron: Gazze'de Derhal Ateşkes Çağrısı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Emmanuel Macron, telefonda Gazze'de derhal ateşkese, esirlerin serbest bırakılmasına ve insani yardımın sağlanmasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:27
Katar Emiri Temim ve Macron: Gazze'de Derhal Ateşkes Çağrısı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Emmanuel Macron Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptı

Telefon görüşmesinde insani yardım ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Gazze'de derhal ateşkese varılması gerektiği vurgulandı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi gündeme geldi. Ayrıca Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Taraflar, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkese varılması, esirlerin serbest bırakılması, yardım girişinin sağlanması ve insani felaketin daha da kötüleşmesinin önlenmesi" gerektiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna krizi değerlendirilirken, Emir Temim ile Macron Ukrayna'daki savaşı durdurmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da UYAP Suistimali: Zabıta Katibi Ahmet Yılmaz FETÖ Dosyalarını Kapamakla Yargılanıyor
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Erdoğan: Zengezur Koridoru ile Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
4
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
TUA Uzay Kampı İzmir'de: Türk Dünyasından Gençler Buluştu
6
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
7
KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan