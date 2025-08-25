Katar Emiri Temim ve Macron: Gazze'de Derhal Ateşkes Çağrısı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Emmanuel Macron Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptı

Telefon görüşmesinde insani yardım ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Gazze'de derhal ateşkese varılması gerektiği vurgulandı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi gündeme geldi. Ayrıca Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Taraflar, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkese varılması, esirlerin serbest bırakılması, yardım girişinin sağlanması ve insani felaketin daha da kötüleşmesinin önlenmesi" gerektiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna krizi değerlendirilirken, Emir Temim ile Macron Ukrayna'daki savaşı durdurmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.