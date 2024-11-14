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Katar Emiri: Türkiye ile Ortaklıklarımızı Güçlendirme Heyecanı Yaşıyorum

Katar Emiri, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi için duyduğu heyecanı Ankara'da dile getirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:06
Katar Emiri: Türkiye ile Ortaklıklarımızı Güçlendirme Heyecanı Yaşıyorum

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki ortaklıklarını güçlendirme konusundaki heyecanını Türkiye'de yaptığı ziyaret sırasında dile getirdi.

X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki karşılıklı heyecandan duyduğu memnuniyeti vurgulayan Şeyh Temim, "Katar-Türk Yüksek Stratejik Komite'nin bugün Ankara'daki onuncu toplantısında kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmede, stratejik ilişkilerimizi her alanda iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirerek sürdürme niyetimizi vurguladım." dedi.

Emir, ayrıca, "İkili ortaklıklarımızı güçlendirmek, tarihi dostluğumuzu pekiştirmek adına karşılıklı olarak gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte başkanlık eden Şeyh Temim, toplantının ardından iki ülke arasında toplamda 8 anlaşmanın imzalandığını da açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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