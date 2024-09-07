Katar, Eygi'nin Öldürülmesini Kınadı

Katar'dan Sert Tepki

Katar, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleşen bir saldırıda aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin ölümünün, İsrail'in Filistin davasına karşı işlediği suçların bir uzantısı olduğunu belirterek, "Bu iğrenç suç, işgalin tekrarlanan acımasız yüzlerinden biridir. Uluslararası toplumun bu ihlaller karşısında sessizliği, işgale daha fazla zulüm yapmasına cesaret vermektedir," şeklinde bir açıklama yaptı.

Özgürlük Mücadelesine Destek

Ayrıca, "Dünya genelinden yükselen özgürlük ve dayanışma sesleri, bu hain işgalin kurşunlarıyla susturulamaz," ifadelerine yer verildi. Katar, Filistin halkının, 1967 sınırlarında bağımsız bir devlet kurulması ve insanlığa karşı işlenen suçların sorumlularının hesap vermesi taleplerine destek vermeye devam edecektir.

Eygi'nin Ölümü ve Soluğu

İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği saldırıda, barışçıl bir gösteride bulunan Eygi başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı sivil yöntemlerle mücadele eden Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsüydü.

Tarihsel Bağlantı

ÖNceki dönemlerde aynı harekete bağlı olan Amerikan vatandaşı Rachel Corrie 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülmüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan Ayırım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin ölümüyle ilgili sert bir lanetleme yaparak, İsrail’in işlediği insanlığa karşı suçların her platformda hesap vermesi için mücadele edeceklerini belirtti.