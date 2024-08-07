Katar, Filistin Büyükelçisi Gannam'a Özel Nişan Sunduk

Katar'dan Filistin Büyükelçisine Ödül

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin'in Doha Büyükelçisi Munir Abdullah Gannam'a önemli bir ödül takdim etti.

Görüşme ve Nişan Töreni

Emir, Gannam'ı Emirlik Divanı'nda kabul ederek, iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştiren "El-Vecbe Nişanı"nı takdim etti.

İlişkilerin Gelişmesi Üzerine Dilekler

Gannam'ın görev süresinin sona ermesinin ardından, Katar Emiri, iki ülke arasındaki dostluğun daha da derinleşmesini temenni etti.

Büyükelçi Gannam'ın Teşekkürü

Büyükelçi Gannam, kendisine sunulan bu onur ve işbirliklerinden dolayı Katar Emiri ve yetkililere şükranlarını sundu.

El-Vecbe Nişanı

Bu özel nişan, Katar'da güvenilir yabancı büyükelçilere verilen bir ödül niteliğindedir. Gannam, bu ödül ile Filistin ve Katar arasındaki güvenin simgelerinden birine sahip olmuştur.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (sağda), Filistin'in Doha Büyükelçisi Munir Abdullah Gannam'a (solda) devlet nişanı takdim etti. Katar Emiri Al Sani, ülkedeki görev süresinin sonuna gelen Filistin'in Doha Büyükelçisi Gannam'ı Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (sağda), Filistin'in Doha Büyükelçisi Munir Abdullah Gannam'a (solda) devlet nişanı takdim etti. Katar Emiri Al Sani, ülkedeki görev süresinin sonuna gelen Filistin'in Doha Büyükelçisi Gannam'ı Emirlik Divanı'nda kabul etti.