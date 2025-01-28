Katar: Filistinlilerin Hakları İçin İki Devletli Çözüm Vurgusu

Katar'dan İki Devletli Çözüm Çağrısı

Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesi yönündeki çağrısına karşı çıkarak, Filistin halkının haklarına kavuşmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu duyurdu.

Trump'ın Açıklamaları ve Katar'ın Tepkisi

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır'a sürülmesi yönünde yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Ensari, "Filistin halkının haklarına kavuşması için en önemli hedefin gerçekleştirilmesi iki devletli çözümdür." ifadelerini kullandı.

Komşu Ülkelerin Tepkisi

ABD Başkanı Trump, Gazze'nin "temizlenmesi" adına Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkeleri üzerinden Filistinli mültecilerin kabul edilmesini ve farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesini istemişti. Ancak işgal altındaki Filistin topraklarına komşu ülkeler Mısır ve Ürdün, Trump'ın bu çağrısını reddettiklerini açıkladı.