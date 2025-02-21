Katar'ın Geleneksel 'Bişt' Kıyafeti 2027 FIBA Dünya Kupası Logo Tasarımında

Katar'ın geleneksel kıyafeti 'Bişt', 2027 FIBA Dünya Kupası logosunda yer alacak ve ulusal kimliği temsil edecek.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:03
Katar'ın Geleneksel 'Bişt' Kıyafeti 2027 FIBA Dünya Kupası Logo Tasarımında

Katar'ın Geleneksel Kıyafeti 'Bişt' 2027 FIBA Dünya Kupası'nda Yer Alacak

Katar'ın ulusal kimliğinin vazgeçilmez parçası olan geleneksel kıyafet 'Bişt', 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın logosunda yer alacak. Turnuva, dünya çapında büyük bir prestije sahip olan ve uluslararası erkekler basketbolunun önemli organizasyonlarından biri olarak 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek.

Turnuva Detayları

Cüzi bir süre sonra, FIBA bünyesindeki erkek milli takımları, 20. FIBA Basketbol Dünya Kupası için mücadele edecekler. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde düzenlenecek bu etkinlik, aynı zamanda FIBA'nın tek bir şehirde gerçekleştirdiği en büyük organizasyon olma özelliği taşıyor.

Logonun Tasarımı ve Anlamı

Turnuvanın logosu, Katar'ın zengin tarihinden ilham alınarak tasarlandı ve 'Bişt''ten esinlendi. Bu logo, başarıyı, gururu ve farklılığı simgeliyor. Gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej renkleriyle örneklenen Bişt, Katar kültürünün prestij ve gelenek sembolü olarak özel ve resmi günlerde sıkça tercih edilmektedir.

Logo Aşamaları ve Anlamı

Logonun geliştirilmesinde, Unlock Brands ekibi tarafından hazırlanan tasarım, elemeler, turnuva ve final aşaması olmak üzere farklı aşamaları yansıtan beyaz, kahverengi ve siyah renk varyasyonları ile dönüşecek. 'Bişt''in gün boyunca değişen renklerini yansıtan bu logo tasarımı, yeni başlangıçlardan dayanıklılığa ve kutlamaya doğru bir yolculuğu simgeliyor.

Basketbol Ustalarının Görüşleri

Üç kez olimpiyat şampiyonu ve FIBA Global Elçisi olan Carmelo Anthony, "FIBA Basketbol Dünya Kupası’nın atmosferi ve rekabeti, bir oyuncu için başka hiçbir deneyimle kıyaslanamaz. Katar 2027’nin turnuvayı nasıl yeni bir seviyeye taşıyacağını görmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis de, "2027 edisyonu, dünya genelinde daha fazla basketbolseveri etkileyecek ve bir sonraki nesli basketbola bağlayacak. Sahadaki rekabeti görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Katar'ın Kültürel Mirası

Katar Yerel Düzenleme Komitesi Genel Müdürü Muhammed Saad Al-Meghaiseeb, logo tasarımının, Katar’ın küresel sahnede mirasını sergileme taahhüdünü ve zengin Katar ile Arap kültürünü yansıttığını belirtti. 2025

Hatırlatmak gerekirse, geçen yıl Katar’da düzenlenen Dünya Kupası finalinde şampiyon olan Arjantin Milli Takımı oyuncusu Lionel Messi, kupa töreninde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından geleneksel Bişt kıyafetiyle onurlandırılmıştı.

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