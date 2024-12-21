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Katar'ın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı

Katar, 13 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğini yeniden açarak Suriye'deki mevcut duruma destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:58
Katar'ın Şam Büyükelçiliği 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı

Katar'ın Şam Büyükelçiliği Yeniden Faaliyette

Katar'ın Şam Büyükelçiliği, yaklaşık 13 yıl aradan sonra tekrar hizmete girdi. Suriye'nin başkenti Şam'da açılan Büyükelçilik binasında, Katar bayrağı göndere çekildi.

Bölge Halkından Olumlu Yansımalar

Bölge halkından Kalid el Kalid, elçiliğin çalışmalara başlamasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Kalid, Katar'ın devrime en çok destek veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "İnşallah diğer ülkeler de elçilikleri açarlar." dedi.

Kalıd, Suriye'nin uluslararası camiadan yardım alması gerektiğini vurgulayarak, "Arap ülkelerinin yanımızda olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş olan Nur Gays ise, Katar'ın devrimlerine verdikleri desteği asla unutmadıklarını belirterek, elçiliğin yeniden açılmasının Suriye'nin güvenli bir yer haline gelmesine yardımcı olacağını ve dışarıya göç edenlerin geri döneceğini dile getirdi. Gays, Suriye'nin yeniden imarına destekçi olacak böyle bir büyükelçiliğin açılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Katar Büyükelçiliği'nin Kapanışı ve Yeniden Açılışı

Katar, Temmuz 2011'de, Beşşar Esed rejimi destekçilerinin saldırısının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Bu saldırılar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Mart 2011'de başlayan Suriye Devrimi ile ilgili yayınlarına tepki olarak gerçekleştirildi.

Suriye'deki Önemli Tarihsel Gelişmeler
Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış ve ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmiştir.

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