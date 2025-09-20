Katar, İsrail’in 9 Eylül Doha Saldırısını ICAO’ya Bildirdi

Katar, İsrail’in 9 Eylül’deki Doha saldırısını ICAO Konsey Başkanı’na resmi mektupla bildirdi; saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, Chicago Konvansiyonu ihlali iddia edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:26
Katar, İsrail’in 9 Eylül Doha Saldırısını ICAO’ya Bildirdi

Katar, İsrail’in 9 Eylül Doha Saldırısını ICAO'ya Taşıdı

Doha yönetimi uluslararası platformlarda hak arıyor

Katar, İsrail'in 9 Eylül'de başkent Doha'ya düzenlediği saldırıyla ilgili olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konsey Başkanı'na resmi bir mektup gönderdi. Haber, Katar resmi haber ajansı QNA tarafından duyuruldu.

Mektubun içeriği

Mektubu ileten kişinin Katar'ın ICAO Daimi Temsilcisi İsa Abdullah el-Maliki olduğu belirtildi. Mektupta, İsrail'in 9 Eylül'deki saldırısının Katar'ın egemenliğine ve Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu (Chicago Konvansiyonu)'na açık bir ihlal teşkil ettiği vurgulandı. Doha yönetimi, bu bağlamda uluslararası hukuk kapsamındaki tüm haklarını saklı tuttuğunu ifade etti.

Saldırının bilançosu ve ayrıntılar

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş; ölenler arasında Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi bulunuyordu. Hamas'ın lider kadrosunun saldırıda kurtulduğu bildirildi.

Netanyahu'nun açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik sert bir uyarıda bulunmuştu. Netanyahu, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Doha'nın izlediği yol

Doha yönetimi, ölüm ve hasara yol açan saldırının ardından uluslararası platformlarda tepkisini sürdürerek hukuki ve diplomatik kanalları işletme kararlılığını gösteriyor. ICAO'ya iletilen mektup, Katar'ın hadisenin uluslararası hukuk açısından ele alınmasını talep ettiğinin açık göstergesi olarak yorumlanıyor.

