Katar, İsrail’in Nasır Hastanesi Saldırısını Kınadı: Gazze’de En Az 20 Ölü

Katar, İsrail’in Nasır Hastanesi Saldırısını Kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı: Saldırı 'sistematik suçların yeni bir halkası'

Katar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği hava saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının sivillerin ve hastaların hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Açıklamada bu saldırının “Filistin halkına karşı işlenen sistematik suçların yeni bir halkası” olduğu vurgulandı ve İsrail’in hareketlerinin uluslararası hukuku ve insan haklarını açıkça ihlal ettiği ifade edildi.

Katar, İsrail’in gazetecileri, insani yardım çalışanlarını ve sağlık personelini hedef almasının uluslararası toplumun acil ve kararlı adımlar atmasını zorunlu kıldığını belirtti. Açıklamada, sivillerin korunmasının sağlanması ve bu suçların faillerinin hesap vermesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Katar ayrıca Gazze Şeridi’ne yönelik “soykırım niteliğindeki savaşın” sona erdirilmesi, bölgede yaşanan insani felaketin giderilmesi ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmasını garanti altına alacak adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesinin önemini vurguladı.

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenledi. İkinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımış; görüntülerde İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 20 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve The Associated Press (AP) için çalışan gazeteci Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha ile gazeteci Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.