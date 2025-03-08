Katar, İsrail'in Nükleer Tesislerinin Uluslararası Denetime Açılması Çağrısını Yeniden Duyurdu

Katar, İsrail'in nükleer tesislerinin uluslararası denetime tabi tutulması çağrısını Viyana'daki UAEA toplantısında yineledi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:59
Katar, İsrail'in Nükleer Tesislerinin Uluslararası Denetime Açılması Çağrısını Yeniden Duyurdu

Katar, İsrail'in tüm nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Bu açıklama, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı bir duyuruda yer aldı ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın üç aylık oturumunda tekrar dile getirildi.

Katar’ın Viyana’daki Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Casim el-Hemmadi, toplantıda yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplum ve kurumlarının, BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu ve UAEA kararları ile 1995 Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) Gözden Geçirme Konferansı kararları doğrultusunda İsrail’in tüm nükleer tesislerini UAEA denetimine açmasını sağlaması için taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor," dedi.

El-Hemmadi, Orta Doğu’daki tüm ülkelerin İsrail hariç NPT’ye taraf olduğunu ve UAEA ile yürürlükte olan garanti anlaşmalarına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Katar, aynı talepleri Eylül 2023’te Viyana’da düzenlenen UAEA 67. Genel Konferansı'nda da gündeme getirmişti. UAEA Yönetim Kurulu'nun üç aylık toplantısı ise 3-7 Mart tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirildi.

İsrail, Orta Doğu’da NPT’ye katılmayan tek ülke olarak dikkat çekiyor. Resmi olmayan tahminlere göre, İsrail’in nükleer silah kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) 2023 yılı verilerine göre, İsrail’in yaklaşık 90 nükleer savaş başlığına sahip olduğu ve 100 ila 200 nükleer silah üretmek için yeterli plütonyum kapasitesine sahip olabileceği öngörülüyor.

İsrail’in nükleer programı, 1950’lerin sonunda Negev Çölü’ndeki Dimona yakınlarında bir nükleer araştırma merkezi kurulmasıyla başlamıştır. Bu program, başta Fransa olmak üzere bazı Batılı ülkelerin desteğini alarak ilerlemiştir. Fransa, İsrail’e 1950’lerin sonunda bir nükleer reaktör ve yeniden işleme tesisi sağlamıştır.

Öte yandan, Batılı ülkeler İsrail’in nükleer programı konusunda sessizliğini korurken, İran ve Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetleri konusunda baskı uygulamaya devam etmektedir.

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