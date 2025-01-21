DOLAR
35,62 -0,13%
EURO
37,16 -0,22%
ALTIN
3.140,15 -1,33%
BITCOIN
3.772.404,35 -2,03%

Katar, İsrail ve Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Güveniyor

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Gazze'deki grupların ateşkes anlaşmasına sadık kalacağına inanıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:19
Katar, İsrail ve Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Güveniyor

Katar, İsrail ve Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Güveniyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail'in ve Gazze'deki grupların varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kalacaklarına inandıklarını ifade etti. Ensari, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ateşkes Anlaşmasından Memnuniyet

Ensari, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Anlaşma devam ediyor, her iki tarafın da anlaşmaya bağlı kalacakları konusunda büyük güven duyuyoruz" dedi.

Yardım Tırları ve İletişim Kanalları

Şu ana kadar 915 yardım tırının Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını aktaran Ensari, bunun devam etmesinin önemine değindi. Mısır'ın başkenti Kahire'de oluşturulan Ortak Operasyon Odası'nın, zorlukların aşılması için gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Ensari, "Her iki taraftan da bir ihlal olduğuna dair herhangi bir izlenim durumunda yansımaların olmaması için hemen odayla iletişime geçiliyor" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin İkinci Aşaması

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin anlaşma taslağı ve hazırlığı üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Ensari, sonraki aşamada detayların açıklanmayacağını ancak sürecin daha kolay olacağına inandıklarını belirtti.

Anlaşmanın Garantisinin Önemi

Ensari, anlaşmanın uygulanması için gerekli garantiler konusunda şunları söyledi: "Temel garanti, tarafların anlaşma maddelerine bağlı kalmalarıdır. Müzakere tarafları, anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmek üzere uygulamaya geçtiği 16. günde ilk kez bir araya gelecek. Uluslararası ve bölgesel ortaklarımıza, her iki tarafın da anlaşmayı uygulama taahhüdünde bulunmalarını sağlamak için baskı yapmaları çağrısında bulunuyoruz."

ABD'nin Rolü ve Suriye Gelişmeleri

Ensari, anlaşmanın gerçekleşmesinde ABD'nin rolüne ilişkin övgüde bulundu. Suriye'deki gelişmelere de değinirken, İsrail'in Suriye topraklarını işgali konusunda Suriye yönetimiyle işbirliği yürüttüklerini belirtti. "Uluslararası yaptırımların kaldırılması konusunda yeni Suriye yönetimiyle işbirliği içindeyiz" diyen Ensari, Katar - Suriye ilişkilerinde büyük bir ivme gözlemleneceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze Açıklaması: Ateşkesin Önemi
2
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Tutuklandı
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan ile İlişkileri Genişletme Vurgusu Yaptı
4
Bursa'da Denetimli Serbestlik İçin Üniversiteler Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
5
AGD Üyelerinden İstanbul'da İsrail Protestosu
6
Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
7
Anadolu Ajansı, Deyrizor Askeri Havaalanı'nı Görüntüledi

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor