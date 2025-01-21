Katar, İsrail ve Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Güveniyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail'in ve Gazze'deki grupların varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kalacaklarına inandıklarını ifade etti. Ensari, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ateşkes Anlaşmasından Memnuniyet

Ensari, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Anlaşma devam ediyor, her iki tarafın da anlaşmaya bağlı kalacakları konusunda büyük güven duyuyoruz" dedi.

Yardım Tırları ve İletişim Kanalları

Şu ana kadar 915 yardım tırının Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını aktaran Ensari, bunun devam etmesinin önemine değindi. Mısır'ın başkenti Kahire'de oluşturulan Ortak Operasyon Odası'nın, zorlukların aşılması için gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Ensari, "Her iki taraftan da bir ihlal olduğuna dair herhangi bir izlenim durumunda yansımaların olmaması için hemen odayla iletişime geçiliyor" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin İkinci Aşaması

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin anlaşma taslağı ve hazırlığı üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Ensari, sonraki aşamada detayların açıklanmayacağını ancak sürecin daha kolay olacağına inandıklarını belirtti.

Anlaşmanın Garantisinin Önemi

Ensari, anlaşmanın uygulanması için gerekli garantiler konusunda şunları söyledi: "Temel garanti, tarafların anlaşma maddelerine bağlı kalmalarıdır. Müzakere tarafları, anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmek üzere uygulamaya geçtiği 16. günde ilk kez bir araya gelecek. Uluslararası ve bölgesel ortaklarımıza, her iki tarafın da anlaşmayı uygulama taahhüdünde bulunmalarını sağlamak için baskı yapmaları çağrısında bulunuyoruz."

ABD'nin Rolü ve Suriye Gelişmeleri

Ensari, anlaşmanın gerçekleşmesinde ABD'nin rolüne ilişkin övgüde bulundu. Suriye'deki gelişmelere de değinirken, İsrail'in Suriye topraklarını işgali konusunda Suriye yönetimiyle işbirliği yürüttüklerini belirtti. "Uluslararası yaptırımların kaldırılması konusunda yeni Suriye yönetimiyle işbirliği içindeyiz" diyen Ensari, Katar - Suriye ilişkilerinde büyük bir ivme gözlemleneceğini ifade etti.