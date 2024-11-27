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Katar, İsrail ve Lübnan Arasında Sağlanan Ateşkesi Destekliyor

Katar, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve taraflara uyma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:31
Katar, İsrail ve Lübnan Arasında Sağlanan Ateşkesi Destekliyor

Katar'dan Taraflara Ateşkes Çağrısı

Katar, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak, taraflara bu önemli anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu ateşkesin, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırılarının sona ermesi için benzer bir anlaşmaya zemin hazırlayabileceği ifade edildi.

Bütün Taraflardan Uyum Bekleniyor

Açıklamada, tüm tarafların ateşkes anlaşmasına tam olarak uyuması ve bölgede askeri operasyonların derhal durdurulması için çağrılar yapıldı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiği vurgulandı.

Kapsamlı Barış İçin Temel Oluşmalı

Ateşkesin, bölgede kapsamlı bir barış ve sürdürülebilir bir istikrar sağlanması için bir temel oluşturması gerektiği belirtildi. Ayrıca, arabulucu olarak rol üstlenen ABD ve Fransa’nın çabaları da takdir edildi.

Lübnan ile Dayanışma

Katar’ın Lübnan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının güvenliği konusundaki kararlı duruşu açıklamada dikkat çekti. Ayrıca, Katar’ın Lübnan halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz Gelişmeler

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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