Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan Suriye'ye İnsani Yardım Uçakları Ulaştı

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilen insani yardım seferleri, Suriye’nin başkenti Şam’a ulaştı. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Katar Kalkınma Fonu tarafından sağlanan 37 ton gıda malzemesini taşıyan Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir uçak, Uluslararası Şam Havalimanı’na iniş yaptı. Bu, insani yardım taşımak amacıyla Katar’dan kurulan hava köprüsü kapsamında gönderilen onuncu uçak olarak kaydedildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA’da yer alan habere göre, Kuveyt’ten Suriye’ye kurulan hava köprüsü ile 33 tonluk yardım ve tıbbi malzeme taşıyan ikinci bir uçak da Şam’a ulaştı. Bu yardım, Kuveyt Sağlık Bakanlığı ve Kuveyt Kızılay Derneği ile diğer bakanlıklar arasında işbirliği ile yürütülen "Kuveyt Yanınızda" kampanyası kapsamında düzenlendi.

Diğer yandan, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA tarafından aktarılan bilgilere göre, Suudi Arabistan’ın Suriye halkına yardım etmek amacıyla başlattığı hava köprüsü çerçevesinde, onuncu yardım uçağı da Şam’a ulaştı. Bu yardım uçağının, Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gıda, barınma ve tıbbi yardım malzemeleriyle donatıldığı bildirildi.