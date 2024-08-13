Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Katar, Mescid-i Aksa'daki İhlaslı Eylemleri Kınıyor

Katar, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını sert bir dille kınadı ve uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:53
Katar, Mescid-i Aksa'daki İhlaslı Eylemleri Kınıyor

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Katar, İsrailli bakanların fanatik Yahudi yerleşimcileriyle birlikte Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, bu eylemin uluslararası hukuka ve Kudüs'teki mevcut tarihi statüko ile kutsal değerlere açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

Baskının Etkileri ve Uluslararası Tepkiler

Açıklamada, yapılan bu tür eylemlerin sadece Filistinliler değil, dünya genelindeki milyonlarca Müslümana yönelik bir saldırı olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına varılma çabaları üzerindeki olumsuz etkiler konusunda uyarı yapıldı.

İsrailli Bakanlardan Tartışmalı Eylem

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf sabah saatlerinden itibaren, korumaları eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler. Yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Ben-Gvir'den Skandal Açıklama

Baskın sırasında Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden "Buranın idaresi ve egemenliği ile ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet edildiği görülüyor" diye ifade etti. Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin ise düşkün bir şekilde Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği gözlemlendi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Gazze’de devam eden saldırıları durdurmak adına acil eylem çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak