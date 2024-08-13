Katar, Mescid-i Aksa'daki İhlaslı Eylemleri Kınıyor

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Katar, İsrailli bakanların fanatik Yahudi yerleşimcileriyle birlikte Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, bu eylemin uluslararası hukuka ve Kudüs'teki mevcut tarihi statüko ile kutsal değerlere açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

Baskının Etkileri ve Uluslararası Tepkiler

Açıklamada, yapılan bu tür eylemlerin sadece Filistinliler değil, dünya genelindeki milyonlarca Müslümana yönelik bir saldırı olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına varılma çabaları üzerindeki olumsuz etkiler konusunda uyarı yapıldı.

İsrailli Bakanlardan Tartışmalı Eylem

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf sabah saatlerinden itibaren, korumaları eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler. Yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Ben-Gvir'den Skandal Açıklama

Baskın sırasında Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden "Buranın idaresi ve egemenliği ile ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet edildiği görülüyor" diye ifade etti. Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin ise düşkün bir şekilde Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği gözlemlendi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Gazze’de devam eden saldırıları durdurmak adına acil eylem çağrısında bulundu.