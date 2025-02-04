Katar, Münbiç'teki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı

Katar'dan Münbiç'teki Terör Saldırısına Kınama

Katar, Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısını kınamaktan geri durmadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Münbiç kentinde düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Katar'ın terör ve şiddete karşı kesin bir tutum sergilediği vurgulanarak, "Gerekçesi ne olursa olsun her türlü şiddet ve terör eylemlerini reddediyoruz." denildi.

Ayrıca, Katar'ın Suriye’yle dayanışma içinde olduğu belirtilerek, "Suriye'de güven ve istikrar için atılacak her adımı destekliyoruz." ifadeleriyle destek vurgusu yapıldı.

Münbiç ilçesinde düzenlenen terör saldırısında, maalesef 17 sivil hayatını kaybederken, 16 sivil yaralandı.