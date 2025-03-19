Katar, Ruanda ve KDC, Barış Çabalarında İlerlemeyi Memnuniyetle Karşılıyor

Katar, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), KDC ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasındaki olayları yatıştırma çabalarında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KDC'nin doğusundaki olayları yatıştırma çabaları kapsamında başkent Doha'da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi arasında üçlü bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yayınlanan ortak açıklamada, KDC ile M23 arasındaki olayları yatıştırma çabaları kapsamında Luanda ve Nairobi süreçlerinde kaydedilen ilerlemenin ve 8 Şubat 2025'te Tanzanya'nın Darüsselam kentinde düzenlenen Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ile Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ortak zirvesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ortak açıklamada, söz konusu zirvede mutabık kalındığı üzere, tüm tarafların derhal ve koşulsuz ateşkese varılması konusuna bağlı kalacağı vurgulandı. Ayrıca, entegre edilen Luanda ve Nairobi süreçlerinde sürdürülebilir barışın temellerinin atılması amacıyla Doha'da başlatılan görüşmelerin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, KDC ile M23 arasındaki olayları yatıştırma çabalarında ne tür bir ilerleme kaydedildiğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi. Bununla birlikte, Angola 12 Mart'ta KDC ile M23 arasındaki barış görüşmelerine arabuluculuk yapacağını duyurmuştu.

KDC'deki çatışmalar ise, 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup üyelerinin yılbaşından bu yana süregelen çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmesiyle devam ediyor. Bu çatışmalar, KDC'nin doğusundaki güvenlik endişeleri sebebiyle yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden olmasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler ve KDC, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor. KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla ortaya çıkan grup, bu tarihten itibaren "M23" ismiyle anılmaya başlanmıştır. M23, büyük oranda Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.