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Katar, Şam Büyükelçiliği'ni Yeniden Açıyor: Kardeşlik Bağları Güçleniyor

Katar, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu. Karar, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:01
Katar, Şam Büyükelçiliği'ni Yeniden Açıyor: Kardeşlik Bağları Güçleniyor

Katar, Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararını Açıkladı

Katar, Suriye'de yer alan Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açma kararı aldığını duyurdu. Bu önemli adım, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla atılmıştır.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ensari, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yakında Şam'da büyükelçilik binasının açılacağını belirtti. Ensari, bu kararın, Katar Devleti'nin kardeş Suriye halkına olan değişmez desteğini yansıttığını vurguladı.

Ayrıca, büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla birlikte, Katar'ın şu anda hava köprüsü aracılığıyla Suriye halkına sağladığı insani yardım akışının daha da kolaylaşacağı ve ilgili makamlarla koordinasyonun artacağı ifade edildi.

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