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Katar, Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor: 13 Yıllık Diplomatik Çatırtı Sonrası İlk Adım

Katar, Şam Büyükelçiliğini 13 yıl aradan sonra salı günü yeniden açıyor. Halife Abdullah Al Mahmud maslahatgüzar olarak atandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 02:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 02:13
Katar, Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor: 13 Yıllık Diplomatik Çatırtı Sonrası İlk Adım

Katar’ın Şam Büyükelçiliği Salı Günü Faaliyetlerine Başlayacak

Katar, yaklaşık 13 yıl aradan sonra Şam'daki büyükelçiliğinin yeniden faaliyetlerine başlayacağını duyurdu. Bu önemli gelişme, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna bildirildi.

Halife Abdullah Al Mahmud Maslahatgüzar Olarak Atandı

Açıklamada, Halife Abdullah Al Mahmud'un şehrin büyükelçiliği için maslahatgüzar olarak atandığı belirtilerek, bu adımın Katar’ın Suriye’de halkın özgürlük ve sosyal adalet taleplerini destekleyen ilkesel duruşunun bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Doha'nın eski rejimin Suriye halkına yönelik baskıcı politikalarını kesin bir şekilde reddettiğini ifade etti. Ayrıca, büyükelçiliğin yeniden açılmasının, Suriye halkını destekleme ve insani yardım çabalarını artırma amacı taşıdığı aktarıldı.

Kararlılık Vurgusu

Açıklamada, Katar Devleti'nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarını garanti altına alacak bir siyasi geçiş sürecinin gerçekleştirilmesine yönelik kararlılığını yinelediği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kardeş halkının güvenlik ve refahı için gerekli adımların atılacağını taahhüt etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün yaptığı açıklamada, Katar’dan bir diplomatik heyetin Şam’a ulaştığı ve büyükelçilik için gerekli hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Tarihsel Arka Plan

Katar, Temmuz 2011'de Esed rejimi destekçilerinin büyükelçiliğine saldırmasının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Bu saldırılar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Suriye Devrimi ile ilgili yayınlarına tepki olarak gerçekleştirilmişti. Suriye'deki siyasi durum, 27 Kasım 2012’de Halep'in batı kırsalında yaşanan çatışmalarla daha da şiddetlendi ve 8 Aralık 2012'de muhalifler başkent Şam’da kontrolü sağlamıştı.

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