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Katar, Somali ve Etiyopya Arasındaki Anlaşmayı Destekliyor

Katar, Ankara'da imzalanan Somali ve Etiyopya bildirisine memnuniyetle karşılayarak Türkiye'nin çabalarını takdir etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 17:10
Katar, Somali ve Etiyopya Arasındaki Anlaşmayı Destekliyor

Katar, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından dün Ankara'da imzalanan bildiriyi memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin ikili anlaşmazlıklara ortak çözümler bulmak ve teknik müzakereleri başlatmak için attıkları adımın önemine değinildi. Açıklamada, "Somali ve Etiyopya'nın bu süreci başlatmaları, iki ülke arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfanın açılmasına katkıda bulunmasını umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bildirinin, Somali ve Etiyopya arasındaki çekişmelere kapsamlı bir çözüm getirmek için önemli bir hazırlık adımı olduğu vurgulandı. Ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliğinin Afrika Boynuzu'ndaki güven ve istikrarı artırarak halkın kalkınma beklentilerine de hizmet edeceği belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın sağlanmasına öncülük eden kardeş ülke Türkiye'nin çabalarını takdir etti.

Ankara Süreci ve Gelişmeler

Somali, 1991 yılında tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı, bölgesel tansiyonu artırmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma çabası ve Somaliland’in Etiyopya’ya denize erişim imkanı sağlaması, Somali yönetiminin büyük tepkisine neden olmuştu.

Ayrıca, Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Fakat Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta bir buluşma gerçekleşmişti.

Bu anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim talepleri, her iki tarafın kazanacağı bir işbirliği sürecine dönüşmüş durumda. Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlayacak ve dört ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

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