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Katar, Suriye'deki Uzlaşı Adımlarını Destekliyor

Katar, Suriye'deki devletin yapılandırılması ve uzlaşma adımlarını memnuniyetle karşıladı, toplumsal barışı destekleyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 00:45
Katar, Suriye'deki Uzlaşı Adımlarını Destekliyor

Katar'dan Suriye'ye Destek Mesajı

Katar, Suriye'de devletin yeniden yapılandırılması, tüm taraflar arasında uzlaşının sağlanması ve birliğin güçlendirilmesine yönelik geçiş adımlarını memnuniyetle karşıladı. Bu konuya ilişkin açıklama, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Barış ve İstikrar Vurgusu

Bakanlığın açıklamalarında, bu sürecin toplumsal barış, güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunacağı; hukukun üstünlüğüne dayalı bir devletin, kurumsal yapıların ve kalkınmanın önünü açacağı vurgulandı.

Acil İhtiyaçlar ve Egemenlik

Açıklamada, Suriye'deki mevcut kritik dönemin askeri kuvvetler üzerinde tek yetkili merci olarak kalınmasını zorunlu kıldığı ve tüm bileşenlerin dışlanmadan tek bir ordu altında birleşmesi gerektiği ifade edildi. Bu durumun, ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumaya yardımcı olacağı belirtildi.

Katar'ın Kararlılığı

Katar, Suriye'ye her alanda tam destek verdiğini bildirerek, bölgesel ve uluslararası çabaların bir parçası olarak Suriyelilerin özgürlük, kalkınma ve refah hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmaya devam edeceğini yineledi.

Zafer Konferansı

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve askeri grup temsilcilerinin katılımıyla “Zafer Konferansı” düzenlendi. Konferans sonrası Şara'nın, geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyuruldu.

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