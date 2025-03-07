Katar, Suriye'deki Yasa Dışı Grupların Saldırılarını Kınadı

Katar, Suriye'deki yasa dışı grupların güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını en sert şekilde kınadı ve dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:26
Katar, Suriye'deki Yasa Dışı Grupların Saldırılarını Kınadı

Katar, Suriye'de güvenlik güçlerini hedef alan yasa dışı grupların işlediği suçları en sert ifadelerle kınayarak, Suriye hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Katar, yasa dışı grupların kardeş Suriye Arap Cumhuriyeti’nde güvenlik güçlerini hedef almasını ve işlediği suçları en sert ifadelerle kınıyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Katar’ın ülkede iç barışı güçlendirmek, güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla aldığı tüm tedbirler için Suriye hükümetini desteklediği ve hükümet ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı. Katar, ayrıca Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne, halkının özgürlük, kalkınma ve refah özlemlerinin gerçekleştirilmesine tam desteğini yineledi.

Lazkiye ve çevresindeki olaylar ise dikkat çekiyor. Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletilmeye başlandı. Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor. Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Ayrıca, Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi, güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etti.

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