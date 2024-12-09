Katar, Suriye Muhalefetine Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

Katar'dan Suriye Muhalefetine Destek

Katar, Suriye muhalefetinin attığı "olumlu adımlar" karşısında memnuniyetini dile getirerek, uluslararası destek çağrısında bulundu. Katar Başbakan Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Suriye muhalefeti tarafından atılan adımların, sivillerin güvenliğini artırma, devlet kurumlarında istikrar sağlama ve kamu hizmetlerini devam ettirme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Olumlu Adımlar ve Uluslararası Tanınma