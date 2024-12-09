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Katar, Suriye Muhalefetine Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

Katar, Suriye muhalefetinin attığı olumlu adımlara değinerek uluslararası destek talep etti. Kuveyt ise Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkının korunmasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:39
Katar, Suriye Muhalefetine Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

Katar'dan Suriye Muhalefetine Destek

Katar, Suriye muhalefetinin attığı "olumlu adımlar" karşısında memnuniyetini dile getirerek, uluslararası destek çağrısında bulundu. Katar Başbakan Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Suriye muhalefeti tarafından atılan adımların, sivillerin güvenliğini artırma, devlet kurumlarında istikrar sağlama ve kamu hizmetlerini devam ettirme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Olumlu Adımlar ve Uluslararası Tanınma

Ensari, bu adımların Suriye halkının özgürlük, adalet ve barış taleplerine ulaşması için bir başlangıç teşkil ettiğini belirtti. "Zulme karşı on yılı aşkın süredir mücadele eden Suriye halkı, uluslararası toplumun tanınmasını ve desteğini hak ediyor,"

Siyasi Boşluk Uyarısı

Toplumsal barışın güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin önemine değinen Ensari, "Ülkedeki siyasi veya güvenlik boşluğuna izin verilmemelidir,"

Kuveyt'in Açıklamaları

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini duyurdu. Açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği ile birlikte Suriye halkının korunması gerekliliği vurgulandı. Kuveyt'in, devlet kurumlarının korunmasını destekleyerek istikrar sağlanması ve Suriye halkının beklentilerine ulaşmasına yönelik diyalog dilinin güçlendirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

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