Katar, Suriye Muhalefetine Uluslararası Destek Çağrısında Bulundu

Katar'dan Suriye Muhalefetine Destek
Katar, Suriye muhalefetinin attığı "olumlu adımlar" karşısında memnuniyetini dile getirerek, uluslararası destek çağrısında bulundu. Katar Başbakan Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Suriye muhalefeti tarafından atılan adımların, sivillerin güvenliğini artırma, devlet kurumlarında istikrar sağlama ve kamu hizmetlerini devam ettirme açısından önemli olduğunu vurguladı.
Olumlu Adımlar ve Uluslararası Tanınma
Ensari, bu adımların Suriye halkının özgürlük, adalet ve barış taleplerine ulaşması için bir başlangıç teşkil ettiğini belirtti. "Zulme karşı on yılı aşkın süredir mücadele eden Suriye halkı, uluslararası toplumun tanınmasını ve desteğini hak ediyor," Toplumsal barışın güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin önemine değinen Ensari, "Ülkedeki siyasi veya güvenlik boşluğuna izin verilmemelidir," Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini duyurdu. Açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği ile birlikte Suriye halkının korunması gerekliliği vurgulandı. Kuveyt'in, devlet kurumlarının korunmasını destekleyerek istikrar sağlanması ve Suriye halkının beklentilerine ulaşmasına yönelik diyalog dilinin güçlendirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.
Siyasi Boşluk Uyarısı
Kuveyt'in Açıklamaları
Toplumsal barışın güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin önemine değinen Ensari, "Ülkedeki siyasi veya güvenlik boşluğuna izin verilmemelidir," Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini duyurdu. Açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği ile birlikte Suriye halkının korunması gerekliliği vurgulandı. Kuveyt'in, devlet kurumlarının korunmasını destekleyerek istikrar sağlanması ve Suriye halkının beklentilerine ulaşmasına yönelik diyalog dilinin güçlendirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini duyurdu. Açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği ile birlikte Suriye halkının korunması gerekliliği vurgulandı. Kuveyt'in, devlet kurumlarının korunmasını destekleyerek istikrar sağlanması ve Suriye halkının beklentilerine ulaşmasına yönelik diyalog dilinin güçlendirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.