Katar, Suudi Arabistan ile Demiryolu Bağlantısı Anlaşmasını Onayladı

Katar Bakanlar Kurulu, Körfez demiryolu projesi kapsamında Suudi Arabistan ile demiryolu bağlantısı anlaşması taslağını onayladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 23:51
Katar, Suudi Arabistan ile Demiryolu Bağlantısı Anlaşmasını Onayladı

Katar, Suudi Arabistan ile demiryolu bağlantısı anlaşmasını onayladı

Katar Bakanlar Kurulu, Körfez'deki Arap ülkelerini demiryoluyla birbirine bağlayacak proje çerçevesinde Suudi Arabistan ile demiryolu bağlantısı anlaşması taslağını onayladı.

Onay süreci ve resmi açıklama

Kabinenin haftalık toplantısının ardından yapılan açıklamada, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki demiryolu bağlantısı anlaşması taslağının resmen onaylandığı duyuruldu. Açıklamada kararın, bölgesel ulaşım altyapısını güçlendirme ve ekonomik entegrasyonu destekleme amacıyla alındığı belirtildi.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Kısmen Suudi Arabistan merkezli olacak söz konusu demiryolu projesi 2 bin 117 kilometrelik olarak planlanıyor. Proje, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ortak altyapı sistemini güçlendirmeye yönelik olarak onaylandı ve KİK planlamasına göre Körfez demiryolu projesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Proje, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman arasında ticaret, yatırım ve seyahat hareketliliğinin artmasını amaçlarken; bölge ülkelerindeki limanlar, havalimanları ve sanayi bölgeleri arasındaki ulaşım ağlarını da geliştirmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
3
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
4
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı
5
Dr. Mustafa Özel: 'Roman Dili ile İktisat ve Siyaset' Söyleşisi
6
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
7
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?