Katar, Suudi Arabistan ile demiryolu bağlantısı anlaşmasını onayladı

Katar Bakanlar Kurulu, Körfez'deki Arap ülkelerini demiryoluyla birbirine bağlayacak proje çerçevesinde Suudi Arabistan ile demiryolu bağlantısı anlaşması taslağını onayladı.

Onay süreci ve resmi açıklama

Kabinenin haftalık toplantısının ardından yapılan açıklamada, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki demiryolu bağlantısı anlaşması taslağının resmen onaylandığı duyuruldu. Açıklamada kararın, bölgesel ulaşım altyapısını güçlendirme ve ekonomik entegrasyonu destekleme amacıyla alındığı belirtildi.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Kısmen Suudi Arabistan merkezli olacak söz konusu demiryolu projesi 2 bin 117 kilometrelik olarak planlanıyor. Proje, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ortak altyapı sistemini güçlendirmeye yönelik olarak onaylandı ve KİK planlamasına göre Körfez demiryolu projesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Proje, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman arasında ticaret, yatırım ve seyahat hareketliliğinin artmasını amaçlarken; bölge ülkelerindeki limanlar, havalimanları ve sanayi bölgeleri arasındaki ulaşım ağlarını da geliştirmesi bekleniyor.