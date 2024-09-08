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Katar Türk Okulu'nda 2024-2025 Eğitim Dönemi Başladı

Katar Türk Okulu, 2024-2025 eğitim öğretim dönemine açılış töreniyle merhaba dedi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 20:45
Katar Türk Okulu'nda 2024-2025 Eğitim Dönemi Başladı

Katar Türk Okulu'nda Yeni Eğitim Dönemi Başlıyor

Katar'da bulunan Türk Okulu, 2024-2025 eğitim öğretim dönemini başarılı bir açılışla başlattı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen tören, okulun bahçesinde yapıldı.

Açılış Törenine Katılımlar

Törene, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, Katar'daki Türk kurumları temsilcileri ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim müşahedarlarından Mustafa Adaş, yurt dışındaki Türk okullarının kültürel bağların korunmasındaki önemini vurguladı.

Yeni Müfredat ve Temalar

Katar Türk Okulu Müdürü Ertuğrul Çalışkan, bu yıl uygulanacak olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı" hakkında bilgi vererek, yeni döneminin tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hayırlar getirmesini diledi. Törenin ardından, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla açılış dersi düzenlendi.

Öğrencilerin Heyecanı

Sınıflarda gerçekleştirilen ilk derste, öğrencilerin Türk ve Filistin bayraklarını çizerek katılması, yeni eğitim dönemine başlamanın heyecanını arttırdı. 2016 yılında eğitim hayatına başlayan Katar Türk Okulu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte. Bu yıl, 40 öğretmen ve 605 öğrenci ile eğitim öğretime start verildi.

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