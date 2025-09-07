Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

Açılış Töreni ve Yeni Müfredat

Doha'da bulunan Katar Türk Okulunda 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi törenle başladı. Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan Katar Türk Okulu Müdürü Ertuğrul Çalışkan, yeni eğitim öğretim döneminde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı'nın uygulanacağını belirtti ve dönemin tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Açılış Dersi ve Öğrenci Etkinlikleri

Törenin ardından 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitim öğretime başlandı. İlk derste orman temalı boyamalar yapan çocuklar, yeni eğitim öğretim dönemine girmenin heyecanını yaşadı.

Okulun Yapısı ve İstatistikler

Başkent Doha'da 2016 yılında hizmet vermeye başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Katar Türk Okulu, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği gözetiminde Türkiye ile aynı eğitim müfredatını uyguluyor.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren okulda bu yıl 42 öğretmen ve 620 öğrenci ile derslere başlandı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Katar Türk Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri katıldı.