DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 dönemi başladı; 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı' ve 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' teması öne çıktı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:00
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı

Açılış Töreni ve Yeni Müfredat

Doha'da bulunan Katar Türk Okulunda 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi törenle başladı. Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine öğrenciler, öğretmenler ve aileler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan Katar Türk Okulu Müdürü Ertuğrul Çalışkan, yeni eğitim öğretim döneminde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı'nın uygulanacağını belirtti ve dönemin tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Açılış Dersi ve Öğrenci Etkinlikleri

Törenin ardından 'Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak' temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitim öğretime başlandı. İlk derste orman temalı boyamalar yapan çocuklar, yeni eğitim öğretim dönemine girmenin heyecanını yaşadı.

Okulun Yapısı ve İstatistikler

Başkent Doha'da 2016 yılında hizmet vermeye başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Katar Türk Okulu, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği gözetiminde Türkiye ile aynı eğitim müfredatını uyguluyor.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren okulda bu yıl 42 öğretmen ve 620 öğrenci ile derslere başlandı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi başladı....

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Katar Türk Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri katıldı.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi başladı....

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de İsrail Saldırısı: Yardım Sırasında 18 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Mevlana Müzesi'nde Milli Maç Coşkusu: Türkiye-İspanya Öncesi Konya'da Yoğunluk
3
Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
4
Sinop ve Tokat’ta Filistin ve Sumud Filosu'na Destek Çağrısı
5
Denetimli Serbestlik Yükümlüleri 1534 Okulu 2025-2026 Eğitim Yılına Hazırladı
6
Bakan Göktaş: SYDV'lere 1,5 milyar lira eğitim desteği

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı