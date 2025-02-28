Katar, UNRWA'nın İsrail'deki Faaliyetlerini Savundu

Katar, UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki topraklarda faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:35
Katar, UNRWA'nın İsrail'deki Faaliyetlerini Savundu

Katar'dan ULuslararası Adalet Divanı'na Önemli Başvuru

Katar, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) sunduğu muhtırada, Tel Aviv yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların, özellikle UNRWA'nın, İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesine izin verme yükümlülüğü olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri'nden Açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın Amsterdam Büyükelçisi Mutlak bin Macid el-Kahtani, UAD'ye bir muhtıra sundu. Muhtırada, BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarının İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesine izin verilmesi gerektiği ifade edildi.

İnsani Yardımın Önemi

Ayrıca, muhtırada, BM ve diğer uluslararası örgütlere ait malların, okulların, tıbbi tesislerin, ulaşım ve su tesislerinin korunması gerektiği kaydedildi. İşgal altındaki Filistin topraklarında, gıda, giyim, tıbbi malzeme gibi hayati yardımların dağıtımının kolaylaştırılması gerektiği belirtildi.

UNRWA'nın Etkisi ve Endişeler

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Bu kararın uygulanması ile UNRWA'nın BM çalışanları, Doğu Kudüs'ü terk etmek zorunda kalmış, bu durumun yaklaşık 2,5 milyon Filistinli mülteciyi olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

Katar'ın Desteği

Katar Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Meryem bint Ali bin Nasır el-Mesned ise, ülkesinin UNRWA'yı ve kardeş Filistin halkını kararlı bir şekilde desteklemeye devam edeceğini belirtti. UNRWA'nın, Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki milyonlarca Filistinli mülteciye hayati hizmetler sağladığına dikkat çekti.

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