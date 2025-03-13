Katar, Ürdün Üzerinden Suriye'ye Elektrik Tedarikine Başladı

Katar'ın, Ürdün toprakları üzerinden Suriye'ye elektrik sağlamaya başladığı belirtildi. Haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin direktifleri doğrultusunda elektrik ihtiyacının karşılanması ve altyapının iyileştirilmesi için Suriye'ye bugün Ürdün üzerinden elektrik arzına başlandı.

Proje Detayları

Söz konusu projenin, Katar Kalkınma Fonu ile Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı arasında imzalanan bir anlaşma ile gerçekleştirildiği ve projenin yönetimlerinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından denetleneceği bildirildi.

Katar Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamada, elektrik tedarikinin ilk aşamada günde 400 megawatt elektrik üretimine olanak tanıyacağı ifade edildi. Suriye'deki Deir Ali istasyonunda üretim kapasitesinin kademeli olarak arttırılması hedefleniyor. Elektrik, başta Şam olmak üzere birçok Suriye kentine dağıtılacak. Böylece temel hizmetlerin iyileştirilmesi ve toplumsal istikrarın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Önemli Bir İş Birliği

Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Fehd bin Hamed es-Suleyti, bu iş birliğinin sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.