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Katar ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'deki Saldırıların Durdurulmasını Görüştü

Katar ve ABD Dışişleri bakanları, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi amacıyla stratejik ilişkileri ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:29
Katar ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'deki Saldırıların Durdurulmasını Görüştü

Katar ve ABD'den Ortak Çaba

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana konusu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması oldu.

Görüşmenin Detayları

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki lider, Katar ile ABD arasındaki sıkı stratejik ilişkilerin yanı sıra bu ilişkileri geliştirme yollarını da değerlendirdi. Ayrıca, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler üzerine kapsamlı bir istişarede bulundular.

Saldırılardan Etkilenler

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 39 bin 145 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu rakam, 16 bin 172 çocuğu ve 10 bin 798 kadını kapsıyor. Ayrıca, 90 bin 257 kişi yaralanmış durumda.

Sivil Altyapıya Yönelik Tehditler

Enkaz altında hala çok sayıda ölü bulunurken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı büyük bir tahribatla karşı karşıya kalıyor.

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