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Katar ve ABD, Gazze'deki Arabuluculuk Çabalarını Görüştü

Katar Başbakanı Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze'deki ateşkes ve arabuluculuk çalışmalarını masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:02
Katar ve ABD, Gazze'deki Arabuluculuk Çabalarını Görüştü

Katar ve ABD’den Gazze’de Arabuluculuk Görüşmeleri

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde yürütülen arabuluculuk çabalarını ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin görüşme sırasında, Katar ve ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze, Suriye ve Lübnan üzerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi ile Gazze'deki arabuluculuk çabalarına da odaklandıkları belirtildi.

Görüşmede, Al Sani ve Rubio'nun, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi ve bu durumun kalıcı hale gelmesi konusundaki umutlarını da dile getirdikleri kaydedildi.

Katar ve Mısır öncülüğünde, Gazze’deki taraflar arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları da görüşülen konular arasında yer aldı.

Ateşkes Anlaşması Hakkında Detaylar

İki liderin müzakere ettiği konular arasında, 15 Ocak tarihinde duyurulan ateşkes ve esir takası anlaşması önemli bir yer tuttu. Anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdiği bildirildi. Üç aşamadan oluşan bu ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

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