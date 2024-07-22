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Katar ve İngiltere Gazze İhtilafını Görüştü

Katar ve İngiltere, Gazze'deki durum ve ateşkes çabaları üzerine önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:04
Katar ve İngiltere Gazze İhtilafını Görüştü

Katar ve İngiltere Arasında Gazze Görüşmeleri

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, telefon görüşmesi aracılığıyla Gazze'deki durumu ve İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için yürütülen ateşkes çabalarını ele aldı.

İşbirliği ve Arabuluculuk Çabaları

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakanın, ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için ferahlatıcı önerilerde bulunduğu ifade edildi. Görüşmelerde, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son durum ve bu bölgelerdeki sıcak gelişmelerin yanı sıra, arabuluculuk için atılan adımlar müzakere edildi.

Ateşkes Müzakereleri

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Genel Direktörü David Barnea liderliğindeki bir heyetin, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması için 25 Temmuz tarihinde Doha'ya gideceğini açıkladı. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların durdurulması için taraflar arasında süren müzakereler büyük bir önem taşıyor.

Son Gelişmeler ve Talepler

Geçtiğimiz haftalarda esir takası müzakerelerinin hızlandığı kaydedilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin, olası mutabakatların bir şartı olduğunu belirtmişti. Ancak bazı İsrail medya organları, Netanyahu'nun yeni taleplerinin esir takası müzakerelerini zorlaştırdığını öne sürdü.

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