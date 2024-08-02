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Katar ve İran Liderlerinden Önemli Görüşme

Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, uluslararası krizleri değerlendirerek iki ülke ilişkilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 20:13
Katar ve İran Liderlerinden Önemli Görüşme

Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı, başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda düzenlendi ve ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini ele aldı.

Katar'da Önemli Bir Ziyaret

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, Emir Al Sani, Arif ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke dostluğunun güçlendirilmesi için emek harcadıklarını belirtti. Bu görüşme, güncel jeopolitik konuların yanı sıra karşılıklı işbirliklerinin arttırılması açısından da değerlendirilmiştir.

Cenaze Törenine Katılım

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, aynı zamanda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere Doha'da bulunuyordu. Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Şilbe, İran ve Hamas, suikastı İsrail'in gerçekleştirdiğini iddia ederken, Tel Aviv yönetimi ise konuyla ilgili sessiz kaldı. Heniyye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında, Lusail'deki mezarlığa defnedildi.

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