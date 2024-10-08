Katar ve Lübnan Arasında Hava Köprüsü Kuruldu

Katar ve Lübnan Arasında Hava Köprüsü Kuruluyor

İsrail saldırıları altında zor günler geçiren Lübnan'a insani yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla Katar ile Lübnan arasında bir hava köprüsü oluşturuldu. Bu hava köprüsü, Doha ile Beyrut arasında faaliyet gösterecek.

Büyükelçilerden Teşekkür Mesajı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ofisinde kabul ettiği Katar Uluslararası İşbirliği Bakanı Lulva el-Hatır ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Katar'ın Lübnan'a sunduğu destekler için teşekkürlerini iletti.

Yardım Uçakları Yolda

Bakan Hatır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hava köprüsü aracılığıyla bu ay içinde tıbbi malzemeler, barınma ve gıda malzemeleri taşıyan 10 adet C17 uçağının Katar'dan Lübnan'a gönderileceğini duyurdu.

Destek Mesajları ve Kınama

Hatır, Lübnan'ın egemenliği ve güvenliği konusundaki desteklerini yineleyerek, Lübnanlı sivillere yönelik yapılan tüm saldırıları şiddetle kınadığını ifade etti. Uluslararası topluma da İsrail'e silah gönderilmemesi çağrısında bulundu.