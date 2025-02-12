Katar ve Mısır, Gazze Ateşkesini Kurtarmak için Diplomasiyi Yoğunlaştırıyor

Katar ve Mısır, İsrail'in bozma tehdidinde bulunduğu Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını kurtarmaya yönelik diplomatik çabalarını yoğunlaştırıyor.

Mısır merkezli El-Kahire el-İhbariyye televizyonu, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Mısır ve Katar, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını kurtarmak için diplomatik çabalarını artırdı." ifadesine yer verdi.

Habere göre, İsrail ve Hamas ile üst düzey temaslar devam ederken, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin cumartesi günü kadar teslim edilmemesi durumunda, İsrail ve ABD'nin saldırıları başlatma yönünde baskı yaptığı aktarıldı.

Kahire ve Doha yönetimlerinin, İsrail ile Hamas'ın ateşkes şartlarına uyması için çaba gösterdiği vurgulandı. Ancak siyasi ve sahadaki zorlukların durumu zorlaştırdığı ifade edildi.

Arabulucu olarak Mısır ve Katar, yeni bir gerginliğin önlenmesi için anlaşmanın dengeli bir şekilde uygulanmasını sağlamak adına çaba gösteriyor.

Haberde, "Ateşkesin devamı herkesin çıkarınadır ve anlaşmanın çökmesinin bölgesel anlamda ciddi yansımaları olacağı konusunda uyarıyoruz." denildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, "Gazze'yi devralacaklarına ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" belirtmişti. Abdullah ise Mısır ve Suudi Arabistan dahil bölge ülkelerinin bir araya gelerek durumu değerlendireceklerini ifade etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta yapılması beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği için askıya alındığını duyurdu.

Ayrıca, Netanyahu, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılara yeniden başlayacak," ifadesini kullandı.