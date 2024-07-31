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Katar ve Mısır İlişkileri Güçleniyor

Katar Emiri ve Mısır Dışişleri Bakanı, iki ülke ilişkilerini güçlendirme yollarını tartıştı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:36
Katar ve Mısır İlişkileri Güçleniyor

Katar Emiri, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Katar Emiri, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile buluşarak iki ülke ilişkilerini güçlendirme konularını ele aldı. Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşme, iki ülkenin diplomatik bağlarını güçlendirmek üzere atılacak adımları belirlemeyi amaçladı.

İşbirliği Fırsatları ve Ortak Konular

Görüşmenin detayları, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla paylaşıldı. Katılımcılar, işbirliğini desteklemenin yanı sıra ortak öneme sahip meselelerdeki işbirliğini geliştirme yollarını tartıştılar.

Hamas ve Filistin Gelişmeleri

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin, Doha ziyareti kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldiği kaydedildi. Bu görüşmelerde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastın etkileri, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ve Filistin topraklarındaki insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması gibi konular değerlendirildi.

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