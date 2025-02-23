Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları Doha’da Bir Araya Geldi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Doha’da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ilişkileri gözden geçirildi ve iş birliğini güçlendirme yolları ele alındı. Ayrıca, Suriye’deki son gelişmeler ve karşılıklı ilgi alanındaki çeşitli konular da detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar’ın Suriye’nin birliği, egemenliği ve bağımsızlığını destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca, Katar’ın Suriyelilerin onurlu bir yaşam sürme hedeflerine yönelik hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet inşasını desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Katar’ın ayrıca, Suriye’de yeniden yapılanma, kalkınma ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini ifade etti.