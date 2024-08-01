Katar ve Tunus Liderlerinden Libya Başbakanı'na Taziye

Katar ve Tunus'tan Libya'ya Geçmiş Olsun Mesajları

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi arayarak büyük oğlu Abdurrahman Dibeybe'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiler.

Taziye Mesajları ve Destekler

Dibeybe'nin medya ofisinden yapılan açıklamada, Katar Emiri ve Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakan Dibeybe'yi arayarak sabır diledikleri aktarıldı. Bu taziye ziyaretleri, Libya için önemli bir dayanışma örneği teşkil ediyor.

Ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da taziye telgrafları göndererek desteklerini belirtti.

Büyük Oğul Abdurrahman Dibeybe'nin Vefatı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya üzerinden büyük oğlu Abdurrahman Dibeybe'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 38 yaşındaki Abdurrahman Dibeybe'nin hastalığı sebebiyle kısa süre önce İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldığı bilgisi yer aldı.

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Abdurrahman Dibeybe hastalığı ilerledikten sonra maalesef vefat etti. Bu durum, Libya toplumunda derin bir üzüntü yarattı.