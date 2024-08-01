Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Katar ve Tunus Liderlerinden Libya Başbakanı'na Taziye

Katar Emiri ve Tunus Cumhurbaşkanı, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye telefonlarıyla destek sundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:51
Katar ve Tunus Liderlerinden Libya Başbakanı'na Taziye

Katar ve Tunus'tan Libya'ya Geçmiş Olsun Mesajları

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi arayarak büyük oğlu Abdurrahman Dibeybe'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiler.

Taziye Mesajları ve Destekler

Dibeybe'nin medya ofisinden yapılan açıklamada, Katar Emiri ve Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakan Dibeybe'yi arayarak sabır diledikleri aktarıldı. Bu taziye ziyaretleri, Libya için önemli bir dayanışma örneği teşkil ediyor.

Ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da taziye telgrafları göndererek desteklerini belirtti.

Büyük Oğul Abdurrahman Dibeybe'nin Vefatı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya üzerinden büyük oğlu Abdurrahman Dibeybe'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 38 yaşındaki Abdurrahman Dibeybe'nin hastalığı sebebiyle kısa süre önce İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldığı bilgisi yer aldı.

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Abdurrahman Dibeybe hastalığı ilerledikten sonra maalesef vefat etti. Bu durum, Libya toplumunda derin bir üzüntü yarattı.

İLGİLİ HABERLER

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı