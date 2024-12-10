Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları Gazze ve Suriye Gelişmelerini Görüştü

Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları Görüşme Gerçekleştirdi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye'deki önemli gelişmeleri masaya yatırdı.

Gazze ve Suriye Üzerine Değerlendirmeler

Al Sani, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ürdün mevkidaşı ile gerçekleştirilen toplantının kapsamına ilişkin detaylar paylaştı. İki bakan, görüşmede Katar ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğini değerlendirdiler.

Görüşmelerin önemli bir bölümünü, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde yaşanan son gelişmeler oluşturdu. Al Sani, ayrıca Suriye'deki gelişmeleri de detaylı bir şekilde ele aldıklarını ifade etti.

Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağı ve bölgedeki sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmasına zemin hazırlayacağı öngörülüyor.