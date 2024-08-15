Katı Atık Depolama Tesisleri Sayısı 94'e Ulaştı

Katı Atık Yönetiminde Yeni Bir Adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılı ilk çeyreği itibarıyla düzenli katı atık depolama tesisi sayısını 94’e çıkardığını duyurdu. Bu tesisler sayesinde 1248 belediyede toplam 75,9 milyon kişiye hizmet verileceği belirtildi.

Hedef: Temiz ve Yaşanabilir Bir Çevre

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, bu yeni tesislerle birlikte daha temiz bir çevre yaratma ve daha yaşanabilir şehirler inşa etme hedefi güdülüyor.

Bakanlık, uygun katı atık yönetimi ile şehirlerin gelişimine katkı sağlayarak, çevre bilincini artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Bu önemli adım, toplumun sürdürülebilir bir geleceğe adım atmasında büyük bir rol oynayacak.