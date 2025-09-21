Katkısız Gıdalarda Devrim: HPP ve Freeze Dry Teknolojisi TEKNOFEST'te

Dost Food Trade Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, TEKNOFEST İstanbul'da tanıttığı ileri gıda teknolojileriyle katkısız ürünlerde sektörün kurallarını değiştiriyor. Şirketin Satış ve Pazarlama Direktörü Sercan Karkuş, besin değerini koruyan ve raf ömrünü uzatan çözümlerle hem askeri hem sivil tüketici pazarını hedeflediklerini söyledi.

TEKNOFEST'te tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) çatısı altında yer alan firmalar, meyve, yoğurt, ana yemek, meyve suyu ve vitamin barları gibi ürünleri ileri teknolojiyle üretme süreçlerini sergiledi.

HPP ile besin değeri korunuyor

Sercan Karkuş, "Biz gıdayı teknolojiyle birleştiriyoruz. En çok dikkat ettiğimiz konu da sahadaki askerlerden sivil vatandaşa, bebeklerden astronotlara kadar insanların gıdalarının besin değerini korumak ve onların yemeklerini en hafif ve sağlıklı haliyle yanlarında taşıyabilmesini sağlamak." dedi. Karkuş, ilk makinelerinde kullandıkları HPP (yüksek basınçlı pastörize) teknolojisiyle besin değerini yüzde 97 oranında koruduklarını ve ürünlerin son kullanma tarihini 10 katına çıkarabildiklerini belirtti. Karkuş, örnek olarak tamamen taze sıkma meyve suyunun normalde maksimum 5 gün saklanabildiğini, HPP ile bunun 10 kata kadar uzatılabildiğini anlattı.

Freeze dry: 25 yıla kadar muhafaza ve yerli üretim

Karkuş, ikinci makinelerinde uyguladıkları freeze dry (dondurarak kurutma) teknolojisinin yerli ve milli üretim olduğunu vurguladı. Bu yöntemle ürünün suyu çekilerek kurutuluyor ve uygun koşullarda 25 yıl saklanabilecek hale geliyor. Ürün portföyünde granolalı ürünler, bebek püreleri, mamalar, çocuklara yönelik meyve barları ve kurutulmuş yoğurt ile meyveler bulunuyor. Karkuş, "Bu teknoloji, ürünün suyunu çekerek kurutuyor ve uygun koşullarda 25 yıl saklanabilir hale getiriyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca hava yolu şirketleri için AR-GE çalışmaları yaptıklarını; lounge ve uçak içi sunumlar için uygun paketlemeler geliştirdiklerini aktardı.

Askeri ve uzay uygulamaları, Sıfır Atık ve ihracat hedefi

Freeze dry teknolojisinin en önemli avantajlarından birinin hafiflik olduğunu belirten Karkuş, askerlerin saha koşullarında taşıdığı konservelere kıyasla büyük avantaj sağladıklarını söyledi. Karkuş, askerlerin 625 gramlık bir yemeği 135 grama indirerek sıcak su ile aynı lezzet ve besin değerine ulaştırabildiklerini anlattı. Sahada oluşan konserve atıklarına karşın bu paketli gıdaların taşınmasının ve tüketilmesinin daha pratik olduğunu vurguladı.

Uzay uygulamalarına yönelik olarak da çalıştıklarını belirten Karkuş, "Biz burada astronot yemekleri de geliştiriyoruz. Onlar genellikle freeze dry çırpılmış yumurtayı, kurutulmuş dondurmayı ve meyve ürünlerini çok fazla tüketiyor. Şu an aktif geliştirme aşamasındayız. İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'ya ürünlerimizi gösterip sunumunu yaptım." diye konuştu. Karkuş ayrıca bu çözümlerin israfı azaltarak Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağladığını, şirket çalışan sayısının yüzde 300 arttığını ve Antalya'da büyük bir sağlıklı atıştırmalık tesisinin kurulacağını belirtti. Şirketin yıl sonunda Almanya ve ABD pazarlarına ihracata başlamayı hedeflediği ifade edildi.