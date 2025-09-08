Katmandu'da Polis Ateşi: 14 Ölü, 70'ten Fazla Yaralı

Olayın Detayları

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre Katmandu'da polis, hükümet karşıtı protestoculara müdahale etti. Müdahalede tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanıldığı bildirildi.

14 kişi hayatını kaybetti, hastanelere kaldırılan 70'ten fazla yaralının 14'ünün durumu ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer, sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi sonrasında ordunun da Katmandu'ya konuşlandırıldığını vurguladı. Protestoların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ve göstericilerin parlamento binasına doğru yürüdüğü kaydedildi.

Arka Plan: Sosyal Medya Erişim Yasağı

Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.

Bu kararın ardından çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürümüştü. Olayların şiddetinin artması üzerine yetkililer, parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.