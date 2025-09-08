Katmandu'da Polis Ateşi: 14 Ölü, 70'ten Fazla Yaralı

Katmandu'da polisin hükümet karşıtı protestoculara müdahalesinde 14 kişi öldü, 70'ten fazla yaralandı; ordunun konuşlandırıldığı kentte sosyal medya yasağı protesto edildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:27
Katmandu'da Polis Ateşi: 14 Ölü, 70'ten Fazla Yaralı

Katmandu'da Polis Ateşi: 14 Ölü, 70'ten Fazla Yaralı

Olayın Detayları

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre Katmandu'da polis, hükümet karşıtı protestoculara müdahale etti. Müdahalede tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanıldığı bildirildi.

14 kişi hayatını kaybetti, hastanelere kaldırılan 70'ten fazla yaralının 14'ünün durumu ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer, sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi sonrasında ordunun da Katmandu'ya konuşlandırıldığını vurguladı. Protestoların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ve göstericilerin parlamento binasına doğru yürüdüğü kaydedildi.

Arka Plan: Sosyal Medya Erişim Yasağı

Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.

Bu kararın ardından çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürümüştü. Olayların şiddetinin artması üzerine yetkililer, parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, Şehit Kırboğa'nın Çocuklarını Makam Aracıyla Okula Bıraktı
2
Küresel Sumud Filosu: Türk aktivistler Sicilya'da son hazırlıkları tamamlıyor
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Kuzey Makedonya 34. Bağımsızlık Yılını Üsküp'te Kutladı
5
Edirne 230 Balkan Öğrencisini Ağırlıyor
6
Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
İngiltere'den uyarı: İşbirliği yapmayan ülkelere vize askısı gelebilir

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat