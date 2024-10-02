Katolik Kilisesi'nin Geleceği İçin Rahipler Meclisi Toplantısı Başladı

Rahipler Meclisi Toplantıları Vatikan'da Başladı

Katolik Kilisesi'nin geleceği üzerine dünya genelinden rahiplerin katılımıyla gerçekleştirilen "Rahipler Meclisi (Sinod)" toplantıları, Vatikan’da resmi olarak başladı.

Toplantılarda Ele Alınacak Konular

Yapılacak oturumlar sırasında, Kilisenin geleceği ile ilgili çeşitli konular tartışılacak. Öne çıkan başlıklar arasında, kadınların kilisedeki rollerinin artırılması, piskopos olmayan kilise görevlilerinin yönetim süreçlerine katılması gibi önemli reform talepleri bulunuyor.

Papa Franciscus'un Açılış Ayini

Sinod'un açılışı, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından yönetilen özel bir ayinle gerçekleştirildi. Papa, ayin sırasında, mütevazı ve Sinod’a özgü bir kiliseye duyulan gereksinime değinerek, katılımcılara kendi gündemlerini bu toplantılara dayatmama çağrısında bulundu. Ayrıca, Orta Doğu’daki barış için dua edilmesi ve oruç tutulması üzerine de bir mesaj iletti.

Kadınların Oy Kullanma Hakkı

Bu yılki Sinod'da, geçen yıl ilk kez Papa tarafından tanınan hakla oy kullanma imkanı olan kadinların, 2023 toplantılarında da oy kullanabileceği ifade edilmiştir. Yaklaşık 60 kadının katılım gösterdiği bu yılki oturumda, toplamda 368 delegenin katıldığı vurgulanıyor.

Protesto Eylemleri

Öte yandan, Sinod’un açılışı esnasında, Vatikan yakınında bir grup kadın göstericinin, kadınların kilisede ayin yönetimi gibi aktif belirleyici roller üstlenebilmesi için protesto eylemi gerçekleştirdiği bildirildi.