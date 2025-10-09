Katz: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Memnuniyet Verici

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de Hamas ile varılan ateşkesi ve esirlerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 03:53
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 03:53
Esirlerin Serbest Bırakılması ve Teşekkür Mesajları

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti açıkladı. Katz, açıklamasını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden paylaştı.

Katz, anlaşmanın Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasını kapsadığı için tebriklerini iletti ve bu süreçte katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Katz, ayrıca anlaşmaya öncülük ettikleri için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti ve Gazze'de esir tutulan İsraillilerin ailelerine iyi dileklerini iletti.

Katz, konuşmasında Gazze'de 67 binden fazla kişinin öldürülmesinden sorumlu İsrail askerlerine de teşekkür etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump daha önce İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulamıştı.

