Katz: Gazze işgali tehdidi Hamas'ı ateşkese ve esir takasına yöneltti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentinin işgal tehdidinin Hamas'ı ateşkes ve esir takası görüşmelerine ikna ettiğini iddia etti; Mısır-Katar teklifine resmi yanıt yok.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:25
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze kentinin işgal edilmesi "korkusuyla" Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmeye istekli olduğunu ileri sürdü. İddia, The Times of Israel gazetesinde yer aldı.

Katz, Gazze kentini işgal etmeye hazırlanan İsrail hükümetinin adımlarının ardından, Hamas'ın "haftalardır ilk kez" anlaşma için masaya oturduğunu savundu. Açıklamayı, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile birlikte Gazze Şeridi'nin güneyindeki sınır bölgesini ziyaretinde yaptı.

Katz, Türkiye ve Katar'ın Hamas'la ateşkes müzakerelerine ilişkin temaslarda bulunduğunu belirterek, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması için haftalarca herhangi bir anlaşmayı görüşmeye yanaşmadığını, ancak işgal tehdidinin ardından aniden masaya oturduğunu iddia etti. Katz, Hamas'ın anlaşmayı görüşmeye istekli olmasının "tek nedeninin Gazze kentini işgal etme yönünde ciddi adımlar atmaları" olduğunu savundu.

İsrail yönetiminin Gazze'yi işgal kararı almasındaki gerekçeyi de açıklayan Katz, kentin "askeri ve hükümet bağlamında sembolik bir ağırlık merkezi" olduğunu, Hamas'ın askeri yönetim kademesi ve merkezi altyapılarının kentte bulunduğunu öne sürdü. Katz, kenti işgalin "Hamas’ın yenilgisine yol açacağını" iddia etti.

Arabulucu ülkeler ve Mısır kaynaklarının açıklaması

Öte yandan, El-Kahire el-İhbariye televizyonuna konuşan üst düzey Mısırlı kaynaklar, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından Gazze'de sunulan ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi. Mısırlı kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkes ile birlikte "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma sürecini" de içerdiğini aktardı.

Konuyla ilgili olarak ise ne Hamas ne de arabulucu ülkeler Mısır ve Katar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

