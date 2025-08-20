Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı: 1 milyonun sürgünü ve 60 bin yedek çağrısı

Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ordu kurmaylarının sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı bildirildi. Haberi The Times of Israel duyurdu.

Toplantı ve onay süreci

Gazze kentinin işgali üzerine gece gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Katz, bu sabah ordunun işgal planını onayladı. Onay kapsamında kentin kuşatılması ve ileri harekât planları yer alıyor.

Sürgün hazırlıkları ve operasyon adı

Yetkililer, plan çerçevesinde yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkların da onaylandığını aktardı. İşgale verildiği duyurulan operasyonun adı ise Gideon’un Savaş Arabaları II olarak belirtildi.

Yedek asker çağrısı

İsrail ordusu, hazırlıklar kapsamında 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. KAN devlet televizyonunun aktardığına göre, Genelkurmay Başkanı Zamir’in sunumunun ardından alınan kararla ilerleyen günlerde bu yedek askerler silah altına alınacak.

Göreve çağrılan yedek askerlerin tamamının doğrudan işgale katılmasının öngörülmediği, ancak saldırıların sürmesi halinde toplam yedek asker sayısının 130 bine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Planın aşamaları ve geçmiş adımlar

İşgal planına göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali hedefleniyor.

Daha önce, 18 Mart’ta ateşkesin bozulmasının ardından 17 Mayıs'ta başlayan ve işgali genişletme amaçlı saldırıların Gideon’un Savaş Arabaları adı altında başlatıldığı ifade edilmişti. Ayrıca, İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline dair plana onay vermişti.

Tarihsel bağlam

Gazze Şeridi, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca İsrail işgali altında tutulmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, son olarak 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.