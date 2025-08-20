DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı: 1 milyonun sürgünü ve 60 bin yedek çağrısı

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze kentini işgal planını onayladı; plan 1 milyon Filistinlinin güneye sürülmesini ve 60 bin yedeğin çağrılmasını içeriyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:34
Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı: 1 milyonun sürgünü ve 60 bin yedek çağrısı

Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ordu kurmaylarının sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı bildirildi. Haberi The Times of Israel duyurdu.

Toplantı ve onay süreci

Gazze kentinin işgali üzerine gece gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Katz, bu sabah ordunun işgal planını onayladı. Onay kapsamında kentin kuşatılması ve ileri harekât planları yer alıyor.

Sürgün hazırlıkları ve operasyon adı

Yetkililer, plan çerçevesinde yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkların da onaylandığını aktardı. İşgale verildiği duyurulan operasyonun adı ise Gideon’un Savaş Arabaları II olarak belirtildi.

Yedek asker çağrısı

İsrail ordusu, hazırlıklar kapsamında 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. KAN devlet televizyonunun aktardığına göre, Genelkurmay Başkanı Zamir’in sunumunun ardından alınan kararla ilerleyen günlerde bu yedek askerler silah altına alınacak.

Göreve çağrılan yedek askerlerin tamamının doğrudan işgale katılmasının öngörülmediği, ancak saldırıların sürmesi halinde toplam yedek asker sayısının 130 bine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Planın aşamaları ve geçmiş adımlar

İşgal planına göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali hedefleniyor.

Daha önce, 18 Mart’ta ateşkesin bozulmasının ardından 17 Mayıs'ta başlayan ve işgali genişletme amaçlı saldırıların Gideon’un Savaş Arabaları adı altında başlatıldığı ifade edilmişti. Ayrıca, İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline dair plana onay vermişti.

Tarihsel bağlam

Gazze Şeridi, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca İsrail işgali altında tutulmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, son olarak 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Tebriz Çarşısı'nda Sadıkıyye Pazarı'nda Yangın: 7 Dükkan Zarar Gördü
3
Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı ve Adli Süreç Başlatıldı
4
İspanya ve Portekiz'de Orman Yangınları: 30 Nokta ve 6 Bölgeyle Mücadele
5
Polonya'da tanımlanamayan cisim mısır tarlasına düşüp patladı
6
Ümraniye'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Bolu Dağı'nda Asfalt Yüklü Kamyon Devrildi — İstanbul Yönü Kapandı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi